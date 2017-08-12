Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, 1 Ocak-1 Ağustos döneminde toplam 7 milyon 545 bin 857 araç denetlenirken, 37 bin 900 araca, 29 milyon 610 bin 965 lira ceza kesildi.

AA muhabirinin, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 13 ildeki bölge müdürlüklerinin yol kenarı denetim istasyonlarında yetki belgesi olmayan, fazla yükleme yapan ve kanunlardaki hükümleri ihlal eden araçlara ceza yazıldı. Bu yılın 7 aylık döneminde 7 milyon 545 bin 857 aracın denetimi gerçekleştirilirken, 37 bin 900 aracın kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçlara toplam 29 milyon 610 bin 965 lira ceza verildi.Yol kenarı denetim istasyonlarından İstanbul Bölge Müdürlüğü, bu dönem toplam 2 milyon 58 bin 70 aracın kontrolünü yaparak, en fazla aracın denetlendiği bölge oldu. Kontrol edilen toplam araç sayısının yüzde 32,14'ünün denetimi burada gerçekleştirildi. Söz konusu bölgede kontrol edilen araçlardan 12 bin 421'ine toplam 9 milyon 517 bin 72 lira ceza kesildi. İstanbul, yüzde 32,14 ile en fazla ceza kesilen bölge oldu.Denetimlerde cezalar, Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu ihlalinden kaynaklandı.Czaların büyük kısmı araçların yetki belgesi olmamasından ve fazla yükleme yapmasından gerçekleşti.