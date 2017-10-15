Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “emniyet teşkilatında SIG Sauer yerine yerli silah kullanılması” yönündeki açıklaması, sektörde büyük yankı uyandırdı. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, yabancı silah konusunda gelen talepleri bir süredir geri çevirdiklerini belirterek, “Yabancı silah taleplerinin hepsine direndik biz. En son ret yazımızı yazalı 1 ay olmadı. SIG Sauer’i de reddettik. Çünkü Türkiye’de var, niye bunu yabancıdan alıyorsunuz? Bazı durumlarda dürbün ya da başka özelliklerini öne sürerek, ‘illa bu silah olması lazım’ gibi talepler geliyor. Hep direndiğimiz bir konuda Cumhurbaşkanımızın desteği bizi son derece memnun etti” dedi. GİRSAN Silah Sanayi Fabrika Müdürü Yusuf Nesil de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti. Yusuf Nesil, “Türk üreticilerin son 10-15 yılda neler yaptığını herkes gördü. Bundan sonra da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Batılı üreticilerden daha iyi silahlar üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Karadeniz Silah Projesi kapsamında 1994’te kurulan ve 2001’de özelleştirilen GİRSAN Silah Sanayi Fabrikası’nda üretilen silahlar, 54 ülkeye ihraç ediliyor. NATO’nun belirlediği kriteri 6 kat aşan “MC 28 SA” adı verilen tabancayla dikkati çeken firma, Ar-Ge çalışmalarını her geçen gün artırıyor.



Savunma şirketleri Bahreyn yolcusu

Bahreyn Uluslararası Savunma Fuarı, 16-18 Ekim’de gerçekleştirilecek. Türk savunma sanayisi firmaları da yeni ihracat ve iş birliği imkânları için Bahreyn’in yolunu tutacak. Zırhlı kara aracı üreticisi Otokar, silah, mühimmat, patlayıcı üreticisi Makina ve Kimya Kurumu, silah üreticisi Sarsılmaz, yüksek güvenlikli bariyer sistemleri üreten Arma Kontrol, yazılımcı Milsoft, tekerlekli zırhlı araç üreticisi Katmerciler, paraşüt üreticisi Spekon ile teknoloji firması Vargonen, ürün ve teknolojilerini anlatacak. Fuara, çok sayıda ülkeden askeri heyetin, sektör profesyonellerinin ve şirket temsilcilerinin katılımı bekleniyor. Otokar; üstün hareket kabiliyeti özelliğine sahip zırhlı muharebe aracı Arma 6x6, yüksek hareket ve beka kabiliyetiyle öne çıkan Cobra ve çok yönlü modüler platformunun yanı sıra yenilikçi özellikleriyle en zorlayıcı görevlerde de tercih edilen zırhlı personel taşıyıcısı Ural’ı sergileyecek.