İstanbul Kapalıçarşı’da 151,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 151,60 liradan, 998 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 14 liradan, 138 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142 liradan, 975 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 995 liradan, 487 liradan alınan Yarım Ziynet 497 liradan ve 243 liradan alınan Çeyrek Ziynet 248 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
18.10.2017 - 17:56 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,60 lira oldu.
Etiketler : altın,
512338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512338.aspx
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