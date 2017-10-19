Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan ve Şekerbank’ın da desteği ile yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı”nın 2017 yılı kazananları belli oldu. Program kapsamında projeleri dereceye giren çiftçi kadınlara ödülleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ev sahipliğini yaptığı törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından verildi. 2015 yılından bu yana yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı”na bu yıl 16 ilden 1.270 proje katıldı. Birbirinden değerli ve üretime katkı sağlayacak projeler arasından birincilik ödülü Kahramanmaraş’tan Sultan Kaçamaz’ın “Gelenekten Geleceğe Sumak Ekşisi” projesinin oldu. Şekerbank, 44 projeye toplamda 155 bin TL destek sağladı. Ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan, tarımdaki istihdamın yarıya yakınını kadınların oluşturduğunu belirterek, makine, ekipman desteğiyle iş kurmalarının sağlandığını ve hibe programlarında pozitif ayrımcılık yapıldığını söyledi. Erdoğan “Kadın elinin değdiği her iş değer kazanıp bereketleniyor. Yaptıkları işlerle, başarılarıyla gurur duyduğumuz nice kadınlarımız var. Öyle ki vatan savunmasında dahi ön saflarda yerlerini alıyorlar. 15 Temmuz’da görmedik mi çelikten güçlü yürekleriyle tanklara nasıl karşı durduklarını, İstiklal Savaşı’nda Anadolu’yu nasıl savunduklarını. Çok şükür ki bu coğrafya, kadını hayatın her alanında baş tacı eden, ona kıymet veren bir kültürle yoğrulmuştur” dedi.