Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma, teknoloji, uzay sistemleri konusunda başlayan atak önemli bir noktaya geldi. Türkiye kendi uydusunu, tankını, uçağını, otomobilini yetiştirirken, ilk astronotlarını yetiştirmek için kurulan merkez de gün sayıyor. Bursa’da başlatılan ve “Gökmen Projesi” adını taşıyan merkez, Türkiye’nin ilk uzay temalı merkezi olacak. 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) tamamlandığında Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden biri olacak.

Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve segilerin yer alacağı merkez, 200 milyon liralık bütçesi ve modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye’nin en önemli merkezi durumuna gelecek. Yaklaşık 150 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile dikey rüzgâr tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM’in ilk katında modern uçuş simülatörleri yer alacak.

1 YILDA TAMAMLANACAK

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden merkezde Türkiye’nin ilk astronotunu yetiştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Burkay “Artık yerli uydusunu üretme noktasına gelen ülkemizde uzay ve havacılık konusunda daha fazla farkındalık sağlamalıyız. Çalışmalarımızın sonunda Türkiye’nin ilk astronotunu Bursa’dan çıkarmak istiyoruz. Makine, otomotiv ve tekstilde güçlü altyapısı olan Bursa’nın uzay havacılık ve savunma sanayi alanında da söz sahibi olacak potansiyeline sahip olduğunu söylemek istiyoruz. Burada bir güç birliği oluşturduk, hızla geliştireceğiz.” diye konuştu.