Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) bina inşaatı maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 2017 yılı üçüncü çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,1 ve dört çeyrek ortalamalarına göre yüzde 17,1 arttı.BİME’de 2017 yılı üçüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,0, malzeme endeksi ise yüzde 5,6 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 12,9 ve malzeme endeksi yüzde 25,1 arttı.