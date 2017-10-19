İstanbul Kapalıçarşı’da 151,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 151,70 liradan, 998 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 15 liradan, 138,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142,20 liradan, 976 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 995 liradan, 488 liradan alınan Yarım Ziynet 498 liradan ve 244 liradan alınan Çeyrek Ziynet 249 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
19.10.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira oldu.
Etiketler : altın piyasası,
512693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512693.aspx
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