Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, uluslararası yatırımcılar ile toplantılar ve düşünce kuruluşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Londra’da olduğunu ifade etti. Şimşek, şunları kaydetti: Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor. Tamamlanan 2 yatırımdan (Mersin Limanı ve Simit Sarayı) ülkemize 1 milyar dolar küresel sermaye girişi olacak. Temellerimiz sağlam.
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcıların güveni devam ediyor
29.10.2017 - 06:32 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “ABD bütçesinin onaylanması, ABD Merkez Bankası (Fed) için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga var. Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor” dedi.
Etiketler : mehmet şimşek,ekonomi,
515176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/515176.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER