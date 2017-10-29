Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, uluslararası yatırımcılar ile toplantılar ve düşünce kuruluşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Londra’da olduğunu ifade etti. Şimşek, şunları kaydetti: Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor. Tamamlanan 2 yatırımdan (Mersin Limanı ve Simit Sarayı) ülkemize 1 milyar dolar küresel sermaye girişi olacak. Temellerimiz sağlam.