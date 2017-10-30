Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz’de bu sezon üreticiden yaklaşık 1 milyon 245 bin ton yaş çay alan ÇAYKUR ve özel sektöre ait fabrikalarda 255 bin ton kuru çay üretildi. Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı açıklamada, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yaş çay alım sezonunun mayıs ayının ilk haftasında açıldığını hatırlatarak, 20 Ekim itibarıyla da üçüncü sürgün alımlarının tamamlandığını söyledi. Yaklaşık 204 bin üreticinin çay hasadına emek verdiğini belirten Erdoğan “Bu yıl yaklaşık 1 milyon 245 bin ton yaş çay hasadı gerçekleşti. ÇAYKUR ve özel sektöre ait fabrikalar, aldıkları yaş çaydan 255 bin ton kuru çay üretti. Bu, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak rakam” dedi. Erdoğan, geçen yıl yaş çayın yüzde 30’unu özel sektörün aldığına dikkati çekerek “ÇAYKUR ve özel sektör şeklinde ayrım yaparsak, bu yıl yaş çayın yaklaşık yüzde 60’ını özel sektör satın aldı. Böylece özel sektör bir ilki başarmış oldu. Geçen yıl yaklaşık 680 bin ton yaş çay alımı yapan ÇAYKUR, bu yıl ise 525 bin ton alım gerçekleştirerek sezonu kapattı” diye konuştu.