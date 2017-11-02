Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam ülkeleri arasında ticareti artırmak amacıyla düzenlenen 8. Aman Union Yıllık toplantısında iş dünyasına büyük bir müjde verdi ve Kredi Garanti Fonu kaynaklı kredilerin sürekli hâle getirildiğini söyledi. Türkiye’nin Çin ve Hindistan’dan sonra küresel anlamda en yüksek oranda büyüme sağlayan ülke konumuna geldiğini ifade eden Başbakan Yıldırım “Bu nasıl başarıldı? Dört aylık zaman diliminde bu noktaya nasıl gelindi, burası önemlidir. Buraya gelmemizin arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi zamanın ruhunu iyi okumaktan geçiyor. Sektörün, ekonominin ihtiyacı olan kararları eğer zaman kaybetmeden alırsanız, yerine getirirseniz, hasarı küçültürsünüz. Bazen bir gün, bir saat geç kaldığınız karar, telafisi imkânsız bir tahribata dönüşebilir.” dedi



220 MİLYAR LİRA AKTARILDI

İşletmelere finansman rahatlığı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Başbakan, şöyle konuştu: Kredi Garanti Fonu’nun devreye alınması suretiyle, reel sektörümüz, iş âlemimiz, kredilendirilmesi konusunda çok büyük rahatlık sağlanmış, 220 milyar lira civarında bir kaynak işletmelerimize, yaklaşık 350 bin işletmemize aktarılmıştır. Bir karar daha aldık. Bu Kredi Garanti Fonu mekanizması başlangıçta o mevzi nakit sıkışıklığının giderilmesi için 2017’nin başında ortaya konan bir tedbir olarak öngörülmüştü. Aldığımız yeni karara göre, bunu rotatif hâle getiriyoruz. Mütemadi yapıyoruz. Bundan böyle Kredi Garanti Fonu sürekli olarak dönen kredilerde kullanmak suretiyle piyasaya, işletmelerimize, üretim yapan firmalarımıza kaynak temin etmeye devam edecek. Böylece ekonomideki büyüme, canlanma, üretim, ihracat, istihdamın süreklilik kazanması için ciddi bir tedbir, ciddi bir kaynak oluşacak. Bunu niye yapıyoruz? Niye böyle bir karar aldık? Arkadaşlar tereddüt ettiler. ‘Yaparsak birtakım sıkı para politikası vs, bunlara halel gelir.’ Ben bunun doğru olmadığını hep söyledim. Zaman da haklı gösterdi çünkü Kredi Garanti Fonu’nu açtıktan sonra takibe düşen alacaklarda azalma oldu. 3,3 sorunlu, riskli kredi oranımız varken, 2,8’e geriledi. Demek ki bizim işletmelerimiz, bizim üreticilerimiz sorumluluklarının farkında, kaynak akışı devam ettikçe daha fazla üretmeye, daha fazla katma değer sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.”

Türkiye, İslam dünyasının meselelerini dert ediyor

Başbakan Yıldırım, 2009 yılında kurulan ve 22 ülkeden 35 üyesi bulunan Aman Union’un çalışmalarına önem verdiklerini ifade ederek, genel sekreterlik görevinin Türk Eximbank’a geçtiğini hatırlattı. Aman Union’un İslam dünyasının çok taraflı ekonomik ve ticari iş birliği araçlarından biri olduğunu dile getiren Yıldırım “Türkiye, İslam dünyasının sorunlarını, meselelerini hep kendine dert ediniyor, acılara da sevinçlere de ortak oluyor. Sorunları çözmek için büyük bedeller ödeniyor. İslam ülkeleri insanlığın selameti için çok daha fazla değer, çok daha fazla bilgi üretmek mecburiyetindedir.” diye konuştu.

Biz 2 milyarlık nüfusuz ama ticaretimiz küçük

İslam ülkelerinin nüfusunun 2 milyara yaklaştığını, küresel ihracattan aldığı payın sadece yüzde 8. oldugunu söyleyen Yıldırım “Bu çok mütevazı bir orandır, azdır ve mutlaka artırılması gerekmektedir. Daha çok üretilecek, daha çok istihdam sağlanacak, daha çok adil paylaşım yapılacak. Terörün yok edilmesi, kontrol altına alınabilmesi hem küresel refahın gelişmesine hem de üretilen bu adil refahın dağıtılmasına bağlıdır” dedi.

İhracatta tarihin en iyi ekim rakamı

Başbakan Binali Yıldırım, 8. Aman Union toplantısından sonra katıldığı toplantıda, tarihin en yüksek ekim ayı ihracat rakamını açıkladı. ‘Türkiye İhracat Haftası’ etkinliğine katılan Başbakan Yıldırım, “İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 artarak 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bütün zamanların ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır.” dedi. İhracat rakamlarının yazılı olduğu zarfı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’den alan Yıldırım, zarfı salondakilere göstererek “Büyük ikramiye” diye espri yaptı. Daha sonra rakamları okuyan Yıldırım, “İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 oranında artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bütün zamanların ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Artış oranı itibarıyla 2017’nin 10 ayına baktığımızda ortalama artış yüzde 11, rakam olarak da yaklaşık 129 milyar dolardır.” dedi. Yıldırım’ın, bu şekilde devam ederse yıl sonu gerçekleşmenin 154 milyar doların üzerinde olacağını söylemesi üzerine yanında bulunan Bakan Nihat Zeybekci, bu rakama zaten ulaşıldığı yönünde uyarıda bulundu.

O ZAMAN SEN AÇIKLA

Yıldırım’ın, “Sen açıkla, ben teferruatları anlamam” diyerek söz verdiği Zeybekci, “Son 12 aylık ihracatımız yüzde 10,7’lik artışla 154,2 milyar dolara hâlihazırda ulaşmış oldu. Yani orta vadeli programı 2 ay öncesinden yakalamış olduk. Önümüzdeki iki aydaki sağlayacağımız artışları da bunun üzerine ekledik mi ikinci orta vadeli revizyon 156,5’i de böylelikle aşmış olacağız. Yani 12 aylığı şimdiden tutturmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.