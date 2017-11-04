Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yıl sonu manşet enflasyon beklentisini yüzde 9,9’dan yüzde 10,5’e, çekirdek enflasyon beklentisini de yüzde 10,5’ten yüzde 10,9’a çıkardı.

BusinessHT'nin haberine göre Ekonomist Ercan Ergüzel imzalı raporda "Geçmiş örneklere bakıldığında TCMB’nin, Reel Efektif Kur Endeksi’nin uzun vadeli trendinden ayrışması çift hanelere ulaştığında tepki verdiği görülüyor" denildi.

Raporda, "Buna bağlı olarak TCMB, dolar/TL 3,88-3,90’u aştıktan sonra müdahaleyi değerlendirebilir. Ancak herhangi bir faiz artırımından önce Merkez Bankası’nın faiz ve likidite konusunda tercih edebileceği başka birçok aracı var" değerlendirmesi yer aldı.

Morgan Stanley'in raporunda şu değerlendirmeler yapıldı: "Faizler tarafında, sözlü yönlendirme yapabilir ve/veya swap faizlerini yüzde 12,25’lerden yüzde 13’lere yükseltmeyi değerlendirebilir ve/veya tüm fonlamayı geç likidite penceresinden gerçekleştirebilir. Likidite tarafında, günlük swap ihalelerinin miktarını artırabilir ve/veya zorunlu karşılık oranlarını düşürebilir ve/veya ihracatçıların reeskont kredisi ödemelerinde TL kullanmalarına izin verebilir"