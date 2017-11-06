Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin aralıksız 11 yıldır lideri olan otomotiv, bu yılki ihracat hedefi olan 27 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türk otomotiv sektörü ekim ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen mart ayındaki 2,7 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda sektör tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Ekimde Türkiye ihracatından yüzde 19,5 pay alan otomotiv endüstrisinin, ocak-ekim dönemi 10 aylık ihracatı da yüzde 21 artışla 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Binek ihracatı yüzde 31 arttı

Aylık baz ortalaması 2,3 milyar dolara ulaşan Türk otomotiv endüstrisi binek otomobil ihracatında ise yüzde 31 artış göstererek 1 milyar 85 milyon dolara imza attı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, ürün grupları bazında ekim ayında binek otomobillerin yanı sıra, yan sanayi ihracatında da çift haneli artışlar yaşandığını söyledi. Sabuncu “En büyük pazarımız olan AB Ülkelerine ihracat yüzde 15 artarken, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya gibi ülkelere de yüzde 42’ye varan oranlarda artış kaydettik. ABD’ye yönelik artış oranı ise yine yüzde 86 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti” dedi.

TOFAŞ’ın 9 ayda üretimi 281 bin adet

TOFAŞ, ilk 9 ayda sektör tarihinin en yüksek üretim hacmini gerçekleştirirken ihracatını da arttırmayı sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük 3’üncü sanayi kuruluşu olan TOFAŞ, yeni model yatırımlarının yanı sıra AR-GE ve üretim teknolojilerinde ulaştığı nokta ile yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki itibarını da arttırıyor. Yılın ilk ocak-eylül döneminde üretimini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artıran şirket, 281 bin adet araç üreterek sektör tarihinin en yüksek üretim adedine ulaştı. Dünyanın pek çok ülkesine araç ihracatı gerçekleştiren TOFAŞ, ilk 9 ayda gerçekleştirdiği 207 bin adetlik rakamla kendi rekorunu da kırmış oldu. Yılın son çeyreğine 12,4 milyar TL. ciro ile giren şirketin ilk 9 ayda net kârı 859 milyar TL., brüt kârı da 1.3 milyar liraya ulaştı ve 717 milyon avro dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Eylül ayı sonu itibarıyla elde edilen finansal sonuçları değerlendiren TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, geçen yıl üretim ve ihracatta istikrarlı bir ivme yakaladıklarını belirterek söyle devam etti: TOFAŞ’ın ilk 9 aylık rakamları, bu büyümeyi koruduğumuzu gözler önüne seriyor. Yine aynı süreçte TOFAŞ adına iç pazarda dikkat çekici bir hareketlilik gözüküyor. Sektör toplamında ilk 9 ayda gerçekleşen 627 bin adetlik pazarda 80 bin adetten fazla satış gerçekleştirdik. Üç çeyrekteki satışlarımıza bakıldığında, premium markalarla birlikte iç pazardaki payımız yüzde 13’e yükseldi. Fiat markamız pazardaki konumunu yükseltmeye devam ediyor. Egea modelimiz, 9 aylık dönemde de otomobil pazarındaki yüzde 7’lik payı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Ayrıca TOFAŞ’ın iç pazar satışlarının yüzde 97’sini Bursa fabrikamızda üretilen araçlar oluşturuyor. Bu oran ile de sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz.