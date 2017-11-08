Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantıları tespit edilen, aralarında fizyoterapist ve serbest meslek mensuplarının da bulunduğu kişilere yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden M.Y., A.Ö., İ.M., İ.H.Y., E.O., Z.S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.