Dolar ve euro, TL karşısında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Saat 13:00 itibariyle 3,90 seviyesini gören Dolar/TL paritesinin ardından euroda yükselişe geçti. Euro/TL, yüzde 0,04'lük yükselişle tüm zamanların rekoru olan 4,5240 seviyesine ulaştı. Kur, şu sıralarda 4,5185 düzeyinden işlem görüyor.
Euro'da tarihî rekor
08.11.2017 - 13:48 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doların arından hareketlenen Euro/TL paritesi 4,5240 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Etiketler : euro,euro ne kadar,eruro kaç para oldu,
517979 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/517979.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER