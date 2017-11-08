Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro, TL karşısında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Saat 13:00 itibariyle 3,90 seviyesini gören Dolar/TL paritesinin ardından euroda yükselişe geçti. Euro/TL, yüzde 0,04'lük yükselişle tüm zamanların rekoru olan 4,5240 seviyesine ulaştı. Kur, şu sıralarda 4,5185 düzeyinden işlem görüyor.