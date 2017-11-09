Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2018 yılı bütçe görüşmeleri sırasında kentsel dönüşümle ilgili çok önemli değişikliklerin getirileceğini söyledi. Kentsel Dönüşüm Yasasında 15 maddelik bir değişiklik yapmak istediğini söyleyen Bakan Özhaseki, bunun Kanun Hükmünde Kararname ile yapılması için görüşmeler yaptığını belirtti. Özhaseki, şunları söyledi: İstanbul’da bina bazlı dönüşümlerde sadece Bağdat Caddesi dönüşüyor, rant yüksek olduğu için. Fakir fukaranın oturduğu yerler, hepsi neredeyse sıkıntılı, oralar dönüşmüyor. Temel prensiplerimizden birincisi yerinde dönüşüm. Vatandaşı alıp bir yerden bir yere götüremezsiniz. İkincisi, adam gelmiş Hazine arazisinin üzerine 3 kat yapmış, ellişer metrekarede 3 kardeş oturuyor. Hesaplıyorsunuz, ‘Sana bir tane ev veririz, üstüne de 50 bin lira borçlanırsın’ diyoruz. Ne yapacak adam şimdi? Üç kardeş nereye gidecek? İyi kötü buraya başını sokmuş adam. Avcılarda 5 kat imarlı bina 7 katlı yapılmış! Zamanında kim göz yummuşsa yummuş. Ama bu insanlar burada yaşamış. Biz de herkesi bir ev sahibi yapma modeli geliştirdik. İstanbul’da Avrupa ve Asya tarafında, mahalle konseptine uygun, yüksek olmayan, müthiş projeler çıkardık ortaya. İki tarafta da ortalama 150-200 bin konutu içeriyor bu projeler. Vatandaşlara, ‘Buraya çıkmak isterseniz, en yakın mahallelere, yani bulduğun yerin yanında Esenler varsa, Sultangazi varsa, Güngören varsa, orada size ev hazırladık. Kardeşim bak, eviniz riskli, 6 şiddetinde depreme bile dayanmaz, çıkar mısınız’ diyeceğiz. Gönüllü olarak çıkmak isteyenlere oralardan yer vereceğiz. Mecburuz buna, yoksa Allah korusun yarın deprem olursa, hepsi toprağın altında!..