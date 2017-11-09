Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda kaçakçılıkla mücadele ile ilgili önemli veriler yer aldı. Sunumda bu yılın 10 aylık verileri değerlendirilerek “845 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, 459 milyon lira değerinde araç, 109 milyon lira değerinde tütün-alkol, 78 milyon lira değerinde tekstil, 118 milyon lira değerinde gıda, ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı. Esnaf ve sanatkarların kooperatif takibindeki borçlarına yönelik ise “2017 yılında 24 bin esnaf ve sanatkârımızın kooperatif takibindeki 293 milyon liralık gecikmiş borcu yeniden yapılandırılmıştır” denildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlar hakkında da bilgi vererek “Esnaf ve Sanatkarlarımızın 2023 Vizyonu temasıyla Esnaf ve Sanatkârlarımızın Sorunlarını ve Çözüm Yollarını Kapsayan Yeni Bir Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz” dedi. Tüfenkci, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını, uygulamaya 2018 yılının ilk çeyreğinde geçileceğini söyledi.