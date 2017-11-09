Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, katılım bankacılığının son birkaç yıla kadar Türkiye’de hızlı bir şekilde, güzel bir büyüme performansı sergilediğini belirtti. Utku “Kamu katılım bankaları başlangıçta, İstanbul, büyükşehirler odaklı geliyorlar ama önümüzdeki dönemde bu bankaların Anadolu’da bizim giremediğimiz taşradaki bölgelere odaklanacağını düşünüyoruz. O bölgelerde ciddi katılım bankacılığı potansiyeli var” dedi. Sektöre yeni katılım bankalarının gelmesi beklentisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Utku, kendilerinin bu işin doğrudan tarafı olmadığını, ancak duyumlar aldıklarını aktardı.

FIRSAT KOLLUYORLAR

Utku “Hâlihazırda TMSF’nin elindeki bankaların lisanslarının devredilerek katılım bankası olması, hem bazı kamu bankalarının katılım bankacılığı sektörüne girmesi konusunda çalışmalar hem de yurt dışından doğrudan yabancı sermaye ile yeni bir katılım bankası oluşturulması... Bu 3 senaryo da aslında hep gündemdeydi ve hala da bunların üzerine çalışıldığını biliyorum” diye konuştu. Utku, sektöre giriş zamanlamasının her zaman bir konjonktür meselesi, fırsat penceresinin oluşmasıyla alakalı olduğunu ifade ederek “Dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler çerçevesinde bunların hayata geçeceğini düşünüyorum. Sektörümüzün birkaç yeni katılım bankasını kaldıracak potansiyeli var” şeklinde konuştu.

YURT DIŞI BORÇLANMADA SORUN YOK

Melikşah Utku, yurt dışında sektöre ilgi ve yurt dışı borçlanmada problem olup olmadığına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: Yurt dışı borçlanmada aslında ciddi bir sorun görmüyoruz. Tüm dünyada, özellikle ABD’de parasal gevşeme yavaşlıyor. Faiz oranları küçük küçük artsa da bu tam olarak parasal sıkılaşmaya geçtiği anlamına gelmiyor. Parasal gevşeme Avrupa’da da yavaşlıyor. Bunun tabii olarak etkisi faiz oranlarının bir miktar yukarıya doğru hareket etmesi şeklinde oldu.