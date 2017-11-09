Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, söz konusu silah sistemlerinden ayda 100’ün üzerinde üretebildiklerini söyledi. Türkiye’de güvenlik güçlerinin belirlediği bir konfigürasyon çerçevesinde üretimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Kaval, yurt dışı pazarlarda ise alıcı ülkelerin tercih ettiği silahlar çerçevesinde yeni konfigürasyonlar oluşturduklarını belirtti. Kaval “Örneğin, Kazakistan’da Rus menşeli NSV silahıyla konfigüre ediyoruz. Tayland’a Sarp’ın 7,62 milimetrelik, döner tip 6 namlulu M134 olarak adlandırılan silahlı konfigürasyonuyla geldik. Bunu ilk kez burada sergiliyoruz. Bu silah küçük, 7,62 milimetre ama atış hızı çok yüksek. Bu yüksek atım hızı ve daha küçük kalibre silahla çalışmak isteyen müşterilere yönelik geliştirdiğimiz Sarp sistemimizin en son konfigürasyonu” dedi.

