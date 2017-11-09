Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yerli otomobilin elektrikli olması durumunda mevzuatta yapılacak yenilikleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın otomobili üretecek gruba yönelik “Doğrudan hibrit ve elektrikli yerli otomobil üretmeye yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz” ifadelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu aktaran Yılmaz, bu süreçte uzman bir ekiple dünyadaki gelişimleri takip ettiklerini söyledi. Yılmaz, yerli otomobil yapımının Türk ekonomisi ve sanayii için oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörümüz ve mevzuatımız buna hazır olacak. Elektrikli araçlar konusunda daha önce başlattığımız çalışmaları daha da hızlandırdık. Yapılan çalışmalar sonucunda, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız.