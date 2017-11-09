Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757 adet taşıtın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Eylül ayında 86 bin 497 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 86 bin 497 taşıt içinde otomobil %52,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %19,2 ile motosiklet, %15,1 ile kamyonet, %7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların %5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,8 azaldı



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 27,8, minibüste yüzde 2,2, kamyonette yüzde 25,8, kamyonda yüzde 13,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 21, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 112,7, traktörde ise yüzde 35,9 artış oldu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı



Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 7,5 artış gerçekleşti. Bu artış minibüste yüzde 4,1, otobüste yüzde 44,7, kamyonda yüzde 22,9, motosiklette yüzde 44,5, özel amaçlı taşıtlarda %101,8, traktörde yüzde 22,4 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,6, kamyonette ise yüzde 7,1 azalış oldu.



Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Eylül döneminde 850 bin 333 adet arttı



Ocak-Eylül döneminde 924 bin 345 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 74 bin 12 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 850 bin 333 adet arttı.



Eylül ayında 580 bin 566 adet taşıtın devri yapıldı



Devri yapılan toplam 580 bin 566 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,6 oldu



Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 846 bin 85 adet otomobilin yüzde 38,6’sı LPG, yüzde 34,9’u dizel, yüzde 26,1’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.



Eylül ayında 45 yüzde 659 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 45 bin 659 adet otomobilin yüzde 15’inin Volkswagen, yüzde 13'ünün Renault, yüzde 8,9'unun Fiat, yüzde 7,2'sinin Hyundai, yüzde 5,7’sinin Toyota, yüzde 5,1’inin Opel, yüzde 5’inin Skoda, yüzde 4,9’unun Mercedes-Benz, yüzde 4,7’sinin Dacia, yüzde 4,5’inin Ford olduğu, yüzde 26’sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 454 adet otomobilin yüzde 40,5’i 1501-1600, yüzde 26,5’i 1401-1500, yüzde 14,4'ü 1300 ve altı, yüzde 13,4'ü 1301-1400, yüzde 3,9’u 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.



Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 454 adet otomobilin yüzde 59,6'sı beyaz, yüzde 17,6’sı gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,6’sı diğer renklerde oldu.