Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından palamut avında umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, bu balığın son günlerde bollaşmasının mutluluğunu yaşıyor. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, palamudun adeta sürpriz yaptığını belirterek, "Son günlerde denize açılan balıkçılarımız bol miktarda palamut avladı. Bu durum balıkçılarımızı oldukça memnun etti." dedi.

"Palamut bollaşınca tezgahlar da şenlenmiş oldu." ifadesini kullanan Karadeniz, bu balığın tane fiyatının 5 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Palamut bolluğunun bir süre daha devam etmesini beklediklerini dile getiren Karadeniz, av miktarındaki atışın havaların soğumasıyla ilgili olduğunu düşündüklerini bildirdi.

Ordu Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir de bazı balıkçıların yeniden palamut avına yöneldiğini belirterek, "Balıkçılarımız hamsiyi bırakıp yeniden palamuda yöneldi. Deniz suyunun soğumaya başlamasıyla palamut avının bir süre daha devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.