Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Bazı tarım ve et ürünleri ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesiyle ilgili sorular üzerine Zeybekci, yaptıkları düzenlemeden önce ülkede kesimlik büyükbaş hayvan üretiminin yüzde 135, besilik büyükbaş hayvan üretiminin yüzde 10, karkas sığır etinin yüzde 100, buğday, arpa ve mısırın yüzde 130 düzeyinde gümrük vergileriyle korunduğunu kaydetti.

Et ithalatında da büyükbaşta gümrük vergisini yüzde 135'ten yüzde 26'ya, karkas sığır etinde de yüzde 100'den yüzde 40'a düşürdüklerini hatırlatan Zeybekci, bu tarz uygulamaları gerek tüketiciyi korumak gerekse spekülasyonun önünde durmak adına sürdüreceklerinin altını çizdi.Zeybekci, Türkiye'de sığır eti tüketiminin arttığını ancak koyun ve keçi eti gibi küçükbaş hayvan eti tüketimi alışkanlığından da uzaklaşıldığını, bunun da beraberinde sığır etinde ithalatı getirdiğini söyledi.