Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bütün dünya, milyarlarca insanı besleyecek miktardaki gıdanın kat kat fazlasını israf ediyor. Evlerdeki ekmek, yemek ve sebze-meyve israfının yanı sıra, turizmde yükselen ülkemizin bol yıldızlı otellerinde de israf önlenemez boyutlara yükseldi. Özellikle ‘her şey dâhil’ sistemde yenebilecek miktarın çok üzerinde alınan yemekler yüzünden, tabaklardaki yiyeceklerin en az yarısının döküldüğü bir gerçek. Yemek zamanı boyunca bütün büfeler azaldıkça yenileniyor ama insanlar yemekten salataya, meyveden tatlıya kadar hemen hemen her ürünü yiyebileceğinden fazla alıyor ve hiç dokunulmayan meyveler bile masaya alındığı için çöpe gidiyor. İşletmelere büyüm maliyet getirmesinin yanında vicdanları da sızlatan bu durum için, yeni bir kampanya başlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde gıdada israfın boyutlarına dikkat çeken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yılda 4 milyar 300 milyon ton gıda tüketilirken, bunun 1 milyar 300 milyon tonunun sokağa döküldüğünü, her 3 ekmekten 1’inin çöpe atıldığını vurgulamış, gıdada israfın önlenmesi için çağrıda bulunmuştu. Aral Grup, bu çerçevede bir kampyanya başlattı.

Turizm İşletmelerinde Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı adlı proje, israfla savaş için 50 pilot otel belirlendi. Otel yöneticileri, otel personeli ve müşteriler için çok yönlü etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirilecek. “Afiyet olsun, israf olmasın” sloganı ile otellerde israf hakkında afişler, bloknotlar, ilgi çekici tişörtler, tanıcı materyaller yer alacak olup konserler, animasyonlar, paneller, kampanyalar düzenlenecek. Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) de desteğini alan projeye ilk 50 pilot otelle 2018 yılında uygulamalara başlanacak.