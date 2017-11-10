Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’daki çatışma ortamı sebebiyle bu bölgeye mücevher ihracatı büyük darbe yedi ama Türkiye yeni ülkelerle açığı kapattı. Bu yılın ekim ayında 226 milyon 646 milyon dolarlık ihracata imza atıp geçen yılki seviyesini koruyan mücevher sektörü, yılın ilk 10 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 48,97 artırarak 2 milyar 744 milyon 728 bin dolara ulaştırdı. Yapılan bu atakta, yeni pazarların büyük katkısı dikkat çekti. Ekim ayında Yunanistan’a mücevher ihracatı yüzde 2 bin arttı ve 20 katına çıktı. Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, ekim ayında çok önemli bir fuar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak “Altın ithalatımız arttı. Bu da siparişlerin hızlandığını, mücevher ihracatının daha da artacağını gösteriyor. Üyelerimizden aldığımız bilgiler, fuarda büyük miktarlı bağlantılar yapıldığı yolunda. Hareketi bu yılın sonunda ve önümüzdeki yıl daha iyi görebiliriz.” dedi.

Ülke ekim 2017 (dolar)

1 BAE 58.376.160,18

2 ABD 27.141.933,07

3 ALMANYA 16.498.104,02

4 HONG KONG 11.854.192,88

5 İSRAİL 8.379.145,02

6 YUNANİSTAN 7.264.469,29

7 LİBYA 6.865.531,32

8 LÜBNAN 6.681.899,01

9 ÇEKYA 4.916.803,04

10 KAZAKİSTAN 4.907.899,40

GENEL TOPLAM 226.646.135,91