Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3, yakıtlarda yüzde 17,8 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 3,7 yükseldi. Söz konusu endeks üçüncü çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

İthalat birim değer endeksi de eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 yükseldi. Endeks söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,4, yakıtlarda yüzde 25,6 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 4 arttı. İthalat birim değer endeksi üçüncü çeyrekte de geçen yılın söz konusu dönemine göre yüzde 7,7 yükseldi.



- İhracat miktar endeksi yüzde 5,5 arttı

İhracat miktar endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 3,4 ve yakıtlarda yüzde 15,9 yükseldi. Üçüncü çeyrekte ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,8 arttı.



İthalat miktar endeksi de eylülde yıllık bazda yüzde 19,9 artış gösterdi. Endeks değeri geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 28,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 14,7, yakıtlarda yüzde 20,5 yükseldi. İthalat miktar endeksi bu yıl üçüncü çeyrekte 2016'nın üçüncü çeyreğine göre yüzde 20,8 arttı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 150,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,6 azalarak, eylülde 140,6'ya düştü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2016'da 137,5 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 1,9 artışla Eylül 2017'de 140,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 143,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,3 artarak eylülde 149,6'ya çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın eylül ayında 127,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,6 artarak Eylül 2017'de 149 olarak gerçekleşti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yılın aynı ayında 112,7 olan dış ticaret haddi, eylülde 106,6 oldu. Dış ticaret haddi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 6,1 puan azalarak 106,3'e indi.