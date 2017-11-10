Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.297,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,21 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 4,80 ile ulaştırma oldu.

Hafta başından bu yana etkili olan satış ağırlıklı seyrin etkisiyle günün ilk yarısında 108.712,60 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir bölümünü telafi edip 109.000 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, gelecek haftanın ilk işlem gününde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Japonya'da büyüme ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.700 seviyesinin destek, 112.500 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans beklenti anketine göre ekonomistlerin eylül ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 3,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 40,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı ağustos ayında 1 milyar 237 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 36 milyar 972 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.