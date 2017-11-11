Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Agrobay seralarında hasat edilen domatesler, tırlara yüklenerek St. Petersburg’a gönderildi. Rusya’nın önde gelen perakende zincirine gönderilen domatesler, bu ülke genelindeki 750 markete ulaştırılacak. Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, geçen yıl Rus market zinciriyle satış sözleşmesi imzalamalarına rağmen politik gelişmeler sebebiyle sevkiyatın yapılamadığını belirterek “5 bin tonluk anlaşma yaptık ama bunu 7 bin tona çıkarabiliriz. Rusya’daki market sahipleri geçen yıl kilogramı 30 dolardan domates satıldığını, bu nedenle tüketimin çok düştüğünü ifade ettiler. Sanıyorum bu ihracat Rus halkı için de iyi olacak. Çünkü biz kilogramı 1,5 dolardan yaptık” dedi.