Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalân Ölmezoğulları, dünya genelinde popülerliği gün geçtikçe artan kripto para birimi ‘Bitcoin’ hakkında uyarılarda bulundu. Son zamanlarda değeri hızla artan Bitcoin’in dünyada hiçbir devletin güvencesinde olmadığını ifade eden Ölmezoğulları “Durum böyle olunca, herhangi bir olumsuzluk yaşandığında muhatabınız olacak bir merci yok. Türkiye’de de alım satım siteleri oluşturuldu. Birkaç gün önce Merkez Bankası, Bitcoin’i yakından izlediklerini ve finansal istikrara katkı sağlayabileceğine işaret eden bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bu durum Türkiye’deki Bitcoin piyasasının daha da genişleyeceği şeklinde yorumlanabilir. Ancak diğer yandan da riskli bir yatırım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Küçük yatırımcılar açısından bakıldığında, bu yatırımcıların çok dikkatli olması ve bana göre uzak durması gereken bir alan” diye konuştu. Önümüzdeki dönemde bir süre daha bu paraların değerinin artmaya devam etmesinin beklendiğini dile getiren Ölmezoğlu “Bitcoin, gizli bir para değil belki ancak bu parayla işlem yapanların kimlikleri gizli. Dolayısıyla kara para işlemleri için çok elverişli gibi görünüyor” dedi.