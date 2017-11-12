Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerli tohumculuğu geliştirmek için harekete geçti. Bu kapsamda domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun başta olmak üzere 17 yeni çeşit tohumun Türkiye geneline yaygınlaştırılarak kullanılması planlanıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba geçtiğimiz günlerde bakanlığın bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda “Yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesi çalışmalarına hız vereceğiz. Sebzecilik sektörünün tohum ihtiyacını büyük ölçüde yurt içi üretimden karşılayacağız. Öncelikli olarak domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavunda çalışmalar başlattık” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Fakıbaba’nın dikkat çektiği bu çalışmaya ilişkin ayrıntılar netleşti. Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğiyle TİGEM’e bağlı Antalya Boztepe İşletmesinde 11 adet modern sera kurulması ve tarla arazilerinde yapılacak çalışmalarda yeni AR-GE yöntemlerinin uygulanmasıyla yeni çeşitlerin üretilmesi planlanıyor. Söz konusu proje kapsamında öncelikle domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun çeşitlerinde çalışmalar başlatıldı. Geliştirilecek yeni hat ve çeşitlerin Türkiye genelinde kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlk 5 yıl içerisinde ise domateste 50 yeni hat ve 4 yeni çeşit, biberde 60 yeni hat ve 5 yeni çeşit, patlıcanda 30 yeni hat ve 2 yeni çeşit, salatalıkta 60 yeni hat ve 4 yeni çeşit, kavunda ise 40 yeni hat ve 2 yeni çeşit elde edilmesi hedefleniyor. Toplamda elde edilecek bu 240 yeni hat ve 17 yeni çeşit tohumların Türkiye geneline yaygınlaştırılarak kullanılması planlanıyor.