Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman otomotiv devleri Volkswagen ve Porsche’un Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun misafiri olarak geldiği İstanbul’da, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) düzenlediği Türkiye Tasarım Haftası etkinliklerini ziyaret etti. Kendisi de eski boksör olan Hück, Türk-Alman dostluğu için Avrupa Şampiyonu Boksör Fırat Arslan ile boks maçı yapacak. Hück, “Bu şov değil, gerçek dövüş olacak. Bizim sloganımız ‘sadece ringde dövüşebilirsiniz!’ Türkiye’nin yöneticilerini Türkler seçti. Buna saygı duymak zorundayız, onlara ne yapacaklarını dikte edemeyiz” diye konuştu. Almanya doğumlu Avrupa Şampiyonu Arslan ise “Almanya’nın kalkınmasına 50 yıl önce nice Türk insanı destek oldu. Almanya, bizim ekmeğimizi çıkardığımız yer. Türkiye ise vatanımız” dedi. Hück ve Arslan, ilk maçlarını Mart 2018’de Volkswagen ve Porsche Fabrikalarının bulunduğu Stuttgart’ta yapacaklar. Ardından Türkiye’de bir maç daha gerçekleştirecekler. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz her zaman ticaretin ayrı siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyoruz. Bir ülkeyle iş birliği yapmak için yıllarca çok büyük çaba harcanıyor. Karşılıklı ilişki sonucu ticaret artıyor. Biz iş adamları olarak ilişkileri geliştirmek için köprü vazifesi görüyoruz” dedi.