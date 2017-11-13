Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk resim sanatının öncü isimlerinin eserleri, büyük bir müzayedeyle satışa çıkarılıyor... 41. Beyaz Müzayede’de Sultan Abdülhamid Han devri sadrazamlarından Cevat Paşa’nın yeğeni Fahrennissa Zeid’in yanı sıra, Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan ve Hakkı Anlı’nın mühim eserleri yeni sahiplerini arayacak. Müzayede koleksiyonunda en çok dikkat çeken eserler ise ressam Zeid’in, ‘Feminity’ isimli otoportre ile ‘Bedouin’ isimli bir Bedevi’yi resmettiği portre oldu. Fahrennissa Zeid’in kendisine yakınlığı ile bilinen öğrencisi Ufemia Rizk’in portresini resmettiği ‘Feminity’ 500 bin-750 bin TL tahmini fiyat aralığı ile müzayedenin en pahalı eseri olarak alıcısını bekleyecek. Yeni sezonun ilk müzayedesi olan 41. Beyaz Çağdaş ve Modern Müzayedesi’nde önemli koleksiyonlardan derlenmiş 133 sanatçının 221 sıra dışı eseri satışa sunulacak. Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek olan 41. Beyaz Müzayede, 19 Kasım’da İstanbul’daki Orjin Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.