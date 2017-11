Türkiye Gazetesi

Western Digital yeni depolama çözümleri WD My Cloud Home, SanDisk iXpand Base ve SanDisk Ultra 400GB mSD ürünlerini tanıttı. Evdeki Wi-Fi yönlendiricisine doğrudan entegre olan WD My Cloud Home kullanıcıların tüm dijital içerikleri bulut üzerinde muhafaza etmesini sağlıyor. Bu cihaz sayesinde kullanıcılar tüm içerikleri otomatik olarak yedekleyebiliyor; cihazlarına telefonlarından, tabletlerinden, bilgisayarlarından ve harici depolama aygıtlarından erişebiliyor, internet bağlantısının olduğu her yerden My Cloud Home cihazına kaydedilen videoları aktarabiliyor. iPhone için geliştirilen ve telefon şarj modunda tutulduğu sırada içerikleri otomatik olarak yedekleyen SanDisk iXpand Base ise kullanıcıların telefon belleğini kaybetme endişesini ortadan kaldırıyor. 15W’lık güçle hızlı şarj sağlayan iXpand Base ile kullanıcılar iPhone’u her şarj ettiğinde fotoğraf ve videolarını da otomatik olarak yedekleyebiliyor.

Western Digital 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I ile de microSD kart kapasitesini ise iki katına çıkardı. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ideal olan dünyanın en yüksek kapasiteli kartı 40 saate kadar Full HD video alabiliyor ve üstün performans sunmak için 100MB / s’ye kadar süper hızlı aktarım sunuyor. Bu aktarım hızında, tüketiciler dakikada 1.200 fotoğraf aktarabilir.