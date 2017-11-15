Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “Millî Enerji ve Maden Politikası” hedefleri çerçevesinde ülkenin doğalgaz altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. BOTAŞ tarafından Hatay Dörtyol’da işletmeye alınacak olan Türkiye’nin ikinci FSRU (yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesisine yönelik hukuki altyapı, EPDK tarafından tamamlandı. İzmir Aliağa’daki ilk FSRU tesisi, Aralık 2016’da özel sektör tarafından işletmeye alınmıştı. Bu tesis, toplamda 145 bin metreküp LNG kapasitesine sahip... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, FSRU tesisleriyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: Küresel LNG piyasası, artacak yeni arzlarla farklı bir seviyeye gelecek. Bu, rekabet noktasında maliyet açısından çok önemli gelişmeleri de beraberinde getiriyor. 2. FSRU projesini hayata geçirerek, kapasitemizi çok daha ileri seviyeye çıkaracağız.