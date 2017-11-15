Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'taki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Torba Tasarı'dan çıkarıldı.

Tasarıdaki, "Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir" maddesine, AKP'li milletvekillerinin oylarıyla, "Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez" düzenlemesi eklendi.

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Zonguldak'taki maden işçileri söz konusu düzenlemenin iptali için eylem düzenlemişlerdi.

Kabul edilen önergenin gerekçesinde de, "Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır" denildi.