Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız havacılık devi Airbus, kendisini bir süredir içinde bulunduğu türbülanstan çıkaracak, tarihin en büyük havacılık satışına imza attı.

Yarın sona erecek Dubai Airshow'a katılan Airbus, dört farklı havayolunda hissesi olan ABD'li özel sermaye şirketi Indigo Partners ile 430 yolcu jeti için ön sipariş anlaşmasına vardı. 49,5 milyar değerindeki anlaşma 273 adet A320neo ile 157 adet A321neo tipi, tek koridorlu yolcu uçaklarını kapsıyor.

Anlaşmaya dahil olan havayolları arasında Macar Wizz Air, ABD'li Frontier Airlines, Şilili Jetsmart ve Meksikalı Volaris havayolları bulunuyor. Indigo ortaklığının söz konusu 4 havayolu şirketinde de hissesi bulunuyor.

Indigo üst düzey yatırımcılarından Bill Franke tarafından yapılan açıklamada, "Biraz araştırma yaptık ve daha büyük bir sipariş olduğunu sanmıyoruz" dedi.

Airbus tarafından yapılan açıklamada ise satılan uçaklarının liste fiyat değerinin 49.5 milyar dolar olduğu ancak "maalesef" Indigo Partners'ın bu bedelin tamamını ödemeyeceği açıklandı. Ne kadar ödeneceği ise açıklanmadı. A320neo birim başına 108.4 milyon dolar, A321neo ise 127 milyon dolar fiyata sahip.

Kaynaklara göre Airbus, Dubai’de düzenlenen havacılık fuarında EgyptAir ve FlyDubai ile de anlaşmalar imzalayabilir.

Airbus'un daha önceki en büyük satışı 2015 yazında Hindistanlı düşük maliyetli havayolu şirketi IndiGo'ya yaptığı 26 milyar dolar değerindeki 250 adet A320neo olmuştu. IndiGo Havayolları ile Indigo Partners tamamen farklı şirketler ve farklı yönetimlere sahip.

BOEING'TEN EMIRATES VE FLY DUBAI'YA SATIŞ

Dubai Airshow duarının ilk günlerinde Airbus’ın rakibi Boeing, Emirates Havayolları'nda 15,1 milyarlık dolarlık 787-10 Dreamliner satışı gerçekleştirmişti.

Fransız haber ajansı AFP, Boeing'in Fly Dubai'ye 27 milyar dolar değerinde 225 adet 737 MAXs tipi uçak sattığını duyurdu.