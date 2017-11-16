Söz konusu etkinlikle 51 kamu kurumunun bilişim altyapısının test edileceğini belirten Arslan “Tatbikat iki faz hâlinde gerçekleştirilecek. Birinci fazda gönüllü kurumlara senaryolar kapsamında internete açık sistemlerine yönelik ağ tabanlı saldırılar gerçekleştirilerek bu sistemlerin dayanıklılığı ve personelin yetkinliği ölçülecek. 29 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek ikinci fazda ise simülasyon, bulgu inceleme ve masa başı türünde olmak üzere oluşturulan senaryolar kapsamında sistemlere saldırılar gerçekleştirilecek” dedi.
Kamuya büyük saldırı 29 Kasım’da
16.11.2017 - 07:04 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu kurumlarının siber tehditler karşısındaki yetkinliğinin ölçülmesi amacıyla Ulusal Siber Savunma 2017 Tatbikatı’nın 29 Kasım’da yapılacağını bildirdi.
Etiketler : Kamu,saldırı,
519963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/519963.aspx
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