Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu etkinlikle 51 kamu kurumunun bilişim altyapısının test edileceğini belirten Arslan “Tatbikat iki faz hâlinde gerçekleştirilecek. Birinci fazda gönüllü kurumlara senaryolar kapsamında internete açık sistemlerine yönelik ağ tabanlı saldırılar gerçekleştirilerek bu sistemlerin dayanıklılığı ve personelin yetkinliği ölçülecek. 29 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek ikinci fazda ise simülasyon, bulgu inceleme ve masa başı türünde olmak üzere oluşturulan senaryolar kapsamında sistemlere saldırılar gerçekleştirilecek” dedi.