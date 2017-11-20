Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tesla Semi, elektrikli kamyon ve tır kategorisinde lansmanı yapılan ilk araç. Cuma günü internet üzerinden yapılan canlı yayınla tanıtılan araç büyük ilgi gördü. Sektörde dengeleri değiştirebilecek bir araç olarak görülen Semi, tek şarjla 800 km gidebiliyor.

Elektrikli kamyon için Tesla tarafından 1.6 milyon km garanti verilirken, tek koltuklu şoför kabini ile de büyük dikkat çekti.

Araç büyük ilgi görse de dizel motorlu kamyonlarla ne kadar rekabet edebileceği henüz belirsiz. Çünkü 800 km'lik menzil dizel kamyonlara göre daha kısa. Bunun yanında aracın 400 km gidebilmesi için gereken şarj süresinin 30 dk olması, deponun dizelle doldurulması için gereken süreye oranla oldukça uzun.

Ancak Semi, gerek tasarım gerekse de elektrikli araç teknolojisi olarak çok dikkat çekti. Lansmanın hemen ardından büyük firmalar arka arkaya açıklamalar yaparak ilk siparişlerini verdiklerini açıkladılar.

İLK SİPARİŞİ WALMART GEÇTİ

Tesla Semi'nin seri üretimi 2019 yılında başlayacak. Habertürk'te yer alan habere göre satın almak isteyenlerin 5 bin dolar depozitoyu şimdiden yatırarak sıraya girmeleri gerekiyor.

ABD'li perakende devi Walmart, siparişini ilk açıklayan firma oldu. Walmart, 15 adet Tesla Semi sipariş verirken, bunu ABD ve Kanada'da kullanacağını duyurdu. Elektrikli araç teknolojisi, Walmart'ın sürdürülebilirlik hedefleri ve düşük emisyona geçiş stratejisi ile de birebir örtüşüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, aralarında alternatif yakıtlı araçların da olduğu yeni teknolojilerin test edilmesi konusunda Walmart'ın köklü bir tarihe sahip olduğu belirtilerek, "Bu aracı ilk kullanacak olanlar arasında bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyız" denildi.

KANADA'DAN DAHA BÜYÜK SİPARİŞ

Tesla Semi için Amerika kıtasından bir sipariş de Kanada merkezli geldi. Walmart'ın hemen arkasından açıklama yapan Kanadalı market zinciri Loblaw, 25 araç sipariş ettiklerini ve kaporanın yatırıldığını duyurdu.

Loblaw, tüm araç filosunu 2030 yılına kadar elektrikliye dönüştürmeyi planladığını daha önce duyurmuştu. Market zincirinin 350 adet taşımacılık yapan büyük aracı bulunuyor.

Michigan merkezli süpermarket zinciri Meijer de sipariş için sıraya girenlerden. Meijer ilk etapta 4 araçlık bir sipariş verdi. Söz konusu araçlar için toplam 20 bin dolar kapora yatırdı. Şirket bu hamleyi hem emisyonu azaltmak hem de kendi yakıt maliyetlerini düşürüp ürün maliyetlerini aşağı çekebilmek adına yaptığını açıkladı.

ABD'nin en büyük lojistikçilerinden J.B. Hunt Transport Services (JBHT) de benzer şekilde siparişlerini geçti. JBHT, siparişin miktarını ise açıklamadı.

2019'A YETİŞECEK Mİ?

Elon Musk, Tesla Semi'nin üretimine 2019 yılında başlayacağını açıklasa da sektörde bununla ilgili bazı şüpheler bulunuyor. Söz konusu şüphelerin kaynağı ise, Tesla'nın özellikle Model 3'te yaşadığı teslimat zorluğundan kaynaklı Musk'ın kötü şöhreti.

Tesla'nın büyük ümitlerle geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Model 3, 35 bin dolarlık fiyat etiketi ile büyük ilgi görmüş ve uzun sipariş sıraları oluşmuştu. Ancak üretim tarafında işler beklendiği gibi gitmedi. Tesla, daha önceden duyurduğu üretim planının gerisine düştü ve bu anlamda beklentileri karşılayamadı.