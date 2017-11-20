Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası hafta sonu yaptığı duyuru ile Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlayacağını açıkladı. 20 Kasım’dan başlayıp sene sonuna kadar olan dönemde her hafta ortalama 600 milyon dolarlık Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açılacak. Haftalık bazda bakıldığında 450 milyon dolarlık kısmı bir ay vadeli sözleşmelerden oluşan programın büyüklüğü üç ve altı aylık ihalelerle birlikte yıl sonunda 3 milyar dolara yaklaşacak.

YEREL PARA UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SÖZLEŞMELERİ NASIL DOĞDU?

“Yerel para uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleri" sermaye hareketlerinde sınırlamalar olan gelişmekte olan para birimlerinin döviz kuru riskini yönetmek için uluslararası piyasalarda oluşturuldu. Vade sonunda uzlaşmanın yerel para cinsinde yapılması sayesinde para hareketlerinde sorun yaşanmayan bu sistemde işlemler yurtdışında yapılıyor ve sermaye sınırlamalarının arkasından dolaşılıyor.

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞINA MÜDAHALE AMACIYLA KULLANIM NASIL BAŞLADI?

Yurtdışında yapılan işlemlerin kontrolsüz büyümesinden rahatsız olan gelişmekte olan ülke merkez bankaları yerel para uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmelerinin yurt içinde kullanılmasını sağlayan düzenlemelerin önünü açmaya başladı. Vade sonunda yerel para kullanılması sayesinde Merkez Bankası’nın rezerv kaybını engellemesi bu sözleşmelerin yaygınlaşmasında etkili oldu.

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