Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikte 6 önemli adım daha atmaya hazırlanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı.

Hükümetin çalışma yaşamı-sosyal güvenlik ajandasındaki önemli 6 başlık ve ayrıntıları şöyle:



ENGELLİYE DANIŞMANLIK

- Ev hizmetlerinde uygulanan kolay işverenlik, 1 sigortalı çalıştıran bakkal, berber, lokanta, eczane gibi işyerlerinde de uygulanacak.

- Dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yaygınlaştırılacak. Kalıcı istihdam için etkili ve nitelikli danışmanlık hizmetleri artırılacak. Destekli istihdam uygulamasıyla engellilere özel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek.

- Başta emeklilik ve sigorta işlemleri olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli kısmına e-devlet üzerinden erişim sağlanacak.

İSTİHDAMDA YENİ TEŞVİK MODELLERİ UYGULANACAK

- Yaşlı bakım sigorta sisteminin teknik ve yasal altyapısı hazırlanacak. Yaşlı bakım sigortası uygulanan ülkelerde, çalışırken ödenen primler yaşlılıkta her türlü bakım ihtiyacının finansmanı için biriktiriliyor. Aylık brüt gelir üzerinden yüzde 1-2'lik prim kesintisi yapılıyor.

- Kamu yönetiminde uzaktan eğitim sistemi yaygınlaştırılacak. Kamuda yöneticilerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

- İstihdamda yeni teşvik modelleri uygulanacak. Öğrenciler ve 6 aydan uzun süreli işsizlerin işbaşı eğitim programından daha fazla yararlanması ve mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dahil olmalarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.