Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından Dolar/TL kuru Pazar günü TSİ 21:00'de 3,8228 seviyesine kadar geriledi. Ardından kayıplarını silen kur, Pazartesi günü erken işlemlerde kademeli olarak yükselerek 3,92'nin üzerine tırmandı.

Dolar/TL , TSİ 15:31'de 3,9208 ile gün içi yükseğini gördü. Lira, Pazartesi günkü işlemlerde Bloomberg'ün takip ettiği 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla düşen para oldu.

TL'nin Pazar günü geç saatlerde dolar karşısında 3,82'li seviyelere kadar yükselmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde kazançlarını geri vermesi, traderların Merkez Bankası'ndan en son gelen Döviz hamlesinden etkilenmediğini işaret ediyor.

Yapılan açıklamaya göre Pazartesi günü 1 ay vadeli 150 milyon dolarlık uzlaşmalı Döviz satım ihalesi düzenlenecek.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yıllık kredi analizinde Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi de Dolar/TL 'nin seyrinde etkli oldu.

Moody's'in analizinde, Türkiye'nin kredi profilinin güçlü büyüme ve görece güçlü kamu maliyesi ile siyasi risk ve dış etkilere hassasiyeti dengelediği belirtildi.

QNB Finansbank başekonomisti Gökçe Çelik, “Uzlaşmalı döviz satım mekanizması döviz arz talep dinamiklerini değiştirmeyecek. Buna karşın tedirgin dönemlerde şirketlerin gelecekteki ödemelerini için döviz alma telaşının önüne geçerek spot piyasada volatiliteyi azaltabilir.” dedi.