Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dar gelirli ailelerin su ücretlerinden cüzi miktarda para alınması önerisine yeşil ışık yaktı. İSKİ Genel Müdürlüğü döneminde bir vakıf vasıtasıyla parasını ödeyemeyen vatandaşların faturalarının ödendiğini belirten Bakan Eroğlu, “Bir ailenin aylık ihtiyacı İstanbul’da asgari 7 metreküp. 7 metreküp olarak biz zararına çok düşük bir fiyatla bir bedel tahakkuk ettiriyorduk. Buna varız. 7 metreküpe kadar veya 10 metreküpe kadar fiyatın çok düşük olmasına varız. Ancak ücretsiz olması durumunda israf olur” dedi.

Öte yandan DSİ Genel Müdürlüğündeki toplu açılış törenine katılan Bakan Eroğlu, Türkiye’nin 30-40 yıllık su ihtiyacını karşılayacak eylem planını hazırladıklarını bildirdi. Eroğlu, “Bütün şehirlerimizde su sıkıntısı vardı. Sadece İstanbul’da su sıkıntı olduğunu sanırdım ama 76 şehirde su sıkıntı var. Kars’tan Edirne’ye kadar, Mardin’den İzmir’e kadar, Sinop’tan Mersin’e kadar bunlarla alakalı eylem planı hazırladık. Günübirlik çözümler yerine 30-40 yıllık ihtiyaçları göz önüne alarak bütün şehirler için eylem planı hazırladık” diye konuştu. Yağış bakımından 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti: Bu yıl yağışlarda 44 yılın en kurak dönemi. Buna rağmen su sıkıntısı çekmedik, çektirmeyeceğiz. 506 tane baraj, binden fazla gölet, şimdi bin 71 gölet ve sulama tesisiyle bütün Türkiye’nin ve İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılıyoruz. Sulamada muazzam bir mesafe katettik.

Hidroelektrik enerji santrallerin önemine değinen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: Türkiye enerjide dışa bağımlıdır. Dışa bağımlılığını azaltmak ve enerji çeşitliliği açısından biz HES’lere çok önem veriyoruz. Hidroelektrik santraller enerjinin sigortasıdır. Çevrecidir, yenilebilir enerji kaynağıdır. 2003 yılında yılda bir üretim 26 milyar kilowatt saat iken, bunu 94,5 milyar kilowatt saate çıkardık. Gururla ifade ediyorum. HES’ler, doğalgaz ve kömürü de geçti ve birinci sıraya yükseldi. Şuanda Türkiye’de her evde yanan dört ampulden birisi bizlerin temin ettiği hidrolik enerji santrallerden kaynaklanıyor.