Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ankara Temsilcisi Hüseyin Özhan, portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından, bankanın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Türkiye’nin ilk sırada geldiğini belirtti. Özhan, “Bu yıl Türkiye’de toplam hacmi 1 milyar avro olan 30 projeye imza attık. Yıl sonuna kadar Türkiye’deki yatırımlarımızın 1,5 milyar avroyu aşmasını bekliyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de 240’ın üzerinde projede 9,5 milyar avrodan fazla finansman sağladık. EBRD, Türkiye’deki yatırımlarını kendi stratejisi çerçevesinde sürdürüyor. Türk hükümetinin birçok yönde gösterdiği önemli çabaları ve attığı iddialı adımları takdir ediyoruz” dedi.