Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybetti. Aynı dönemde en çok kazandıran sektör endeksleri içerisinde yüzde 7,7 ile ulaştırma ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 4,45 ile turizm izledi. En çok düşüş kaydeden sektör endeksleri içerisinde yüzde 5,19 ile bankacılık ilk sırada geldi. Onu yüzde 5 ile ticaret, yüzde 1,97 ile spor izledi. En fazla kazandıran sektör endeksi içerisindeki hisselerde ise THY öne çıktı. Borsa endeksi içindeki ağırlığının da yüksek olması sebebiyle yön üzerinde belirleyici olan THY hisseleri, geçen hafta yüzde 8,89 kazanç sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Geçen hafta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Kâğıt üzerinde olduğumuzdan daha değerliyiz. Tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Varlıklarımızı 18 milyar dolara getirdik. Şirketimizin bu yılki EBITDA’sının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulunmuştu. Aycı, yerli uçak motoru üretimi ile ilgili olarak THY Teknik’i önemli bir oyuncu olarak gördüklerini ve bu konudaki gruplara destek verip Türkiye’de uçak motoru imal edilmesi noktasında öncü olmak istediklerini de bildirdi. Aycı’nın açıklamaları sonrasında yükseliş eğilimi devam ettiren THY hisseleri, 11,6 lirayı görmesinin ardından, haftayı 11,39 liradan tamamladı. Bu arada bankacılık sektöründeki değer kaybıyla ilgili olarak uzmanlar, “Yükselen faizler, yılın son çeyreğindeki banka kârlılıklarını azaltabilir. Kredi Garanti Fonu kefaletli kredilerde de geçmiş dönem büyümesi son çeyrekte yakalanamadı. Bu sebeple bankacılık endeksinde düşüşler görüldü” dedi.

İhracatçı şirketlere dikkat

Yıl sonuna kadar hangi sektörlerin öne çıkabileceği, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında... İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Bu yılın son çeyreğinde otomotiv, beyaz eşya, demir çelik gibi ihracatçı sektörlere dikkat! Satışlarını döviz bazında yapan şirketler, olumlu son çeyrek sonuçları yazabilir. Arçelik, Alarko Carrier, Borusan Mannesman, Coca Cola, Çemtaş, Ege Endüstri, Erbosan, Ereğli, Ford Otosan ve Tofaş dikkat çekiyor. Havayolu şirketleri de ön planda” değerlendirmesinde bulundu.