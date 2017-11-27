Türk Havayollarının (THY) resmi internet sitesinde, Basın Müşavirliği'nin yaptığı açıklamaya göre, "Almanya Hükûmeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması, ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın, herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.
THY, Almanya'ya evcil hayvan taşımayacak
27.11.2017 - 20:32 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY, Almanya hükûmetinin aldığı karar doğrultusunda, THY'nin Almanya varışlı uçuşlarında, kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : thy,almanya,
523111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/523111.aspx
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