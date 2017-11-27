Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havayollarının (THY) resmi internet sitesinde, Basın Müşavirliği'nin yaptığı açıklamaya göre, "Almanya Hükûmeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması, ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın, herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.