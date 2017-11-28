Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), iç hatlar için indirim kampanyası başlattı. THY, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı veya varışlı tek yön 55 liradan, Atatürk Havalimanı çıkışlı veya varışlı tek yön 66 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY ile AnadoluJet yolcuları, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, 28 Kasım-3 Aralık tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Mart-31 Mayıs 2018 tarihlerinde belirtilen fiyatlarla seyahat edebilecek. 20 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihlerinde seferler ise promosyon kapsamında olmayacak.

THY'nin iç hat direkt uçuşlarında geçerli olan kampanyaya, Ercan, Hopa hatları ile AnadoluJet ya da THY'nin ortak uçuş anlaşması yaptığı diğer havayolları uçuşları dahil olmayacak.