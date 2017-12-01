Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Bugüne kadar girişimcilere 2 milyon lira destek veren Türk Telekom bu yıl 5.’si gerçekleştirilen ‘PİLOT Demo Day’ etkinliği ile girişimleri yatırımcılarla bir araya getirdi. Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 10 girişim tanıtılırken, gençler projeleri için destek aradı. Genç beyinler tarafından geliştirilen uygulamalar iş yapış şekillerini değiştirirken özellikle KOBİ’lere hem maliyetten hem de zamandan tasarruf ettiriyor. Bu uygulamalardan biri olan Birfatura 5 dakika içerisinde 50 faturalandırma işlemi yapması sağlıyor. Böylece 155 dakika sürecek faturalandırma işlemi 5 dakika içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Firmalar Mobilya Takip sistemi dijital ortamda teklif verip sipariş takibi yapabilirken, pazarlama amaçlı olarak geliştirilen Frizbit ise web ortamında kaçan müşteriyi getiri getirerek satışları artırıyor. Pazarlama amaçlı geliştirilen diğer bir uygulama olan Visar da artırılmış gernçeklik teknolojisini bilboardlara taşıyor. Mesela bu teknolojiyi kullanan bir hamburger firması, kaldırımlara kadar taşan reklamlarıyla müşterilerine hoş sürprizler yapabilecek.

Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesine öncülük eden bir şirket olarak bu alanda gerçekleştirdiği projelerle birlikte girişimciliğe destek vermeyi kurum kültürü hâline getirdiklerini belirten Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Şu anda kuruluş işlemleri devam eden Kurumsal Yatırım şirketiyle girişimciliğe verdiğimiz desteği bir üst aşamaya taşıyoruz. Ayrıca çok yakında girişimcilik için yepyeni bir imkân daha sunacağız. Girişimcilere, fikir sahiplerine, inovasyona merakı olan herkese kapımızın açık olduğu, yeni bir açık platform oluşturuyoruz. Şu anda inşaatı süren bu yeni platformumuz, girişimciliği dert edinenlerin buluşma noktası olacak” dedi. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ise Türk Telekom’un uzun yıllardır girişimciliği desteklediğinin altını çizerek şu bilgileri verdi: “ 2013 yılından bu yana girişim hızlandırma programımız PİLOT ile erken aşama girişimleri destekledik. Program kapsamında bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. Bu yıl 5. dönem mezunu verdiğimiz 10 girişimin her birine 75 bin TL maddi destek sağladık. Ayrıca bu girişimler 100 mentorla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar destek verdiğimiz 45 girişime sağladığımız kaynak 2 milyonu TL’yi buldu. 2016 yılı sonuna kadar desteklediğimiz 35 girişimin ürettiği cironun 6 milyon TL’ye ve sağladığı istihdamın da 141’e ulaşması verdiğimiz desteğin ülke ekonomisine ne denli önemli katkılar sağladığını göstermesi açısından çok önemli. Önümüzdeki dönemde girişimciliğe yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.”

işte 10 GİRİŞİM

¥ Artiwise: Doğal dil işleme tekniklerini kullanan ve makine öğrenmesi ile çalışan bulut tabanlı metin analitiği platformu olan Artiwise ile kullanıcılar tüm yazılı içerikleri tek bir ortamda birleştirerek anlamlandırabilir ve analitik sonuçlara dönüştürebiliyor.

¥ Birfatura: Pazaryerleri ve kendi siteleri üzerinden e-ticaret yapan KOBİ’ler için geliştirilen Birfatura siparişleri bir ekranda görüp toplu faturalandırma yapabiliyor. Bu şekilde 50 faturalandırma işlemi 5 dakikada gerçekleştirilebiliyor.

¥ Frizbit: Web sitelerinin gelirlerinin artırılmasını sağlayan Frizbit kaçan müşteriye geri getiriyor. Mesela e-ticaret sitesi alışveriş esnasında son anda satın alma kararından vazgeçen kişiye Frizbit üzerinden doğru mesajı ve doğru zamanlama ile ulaşarak kullanıcılar sitede değilken dahi onları tekrar web sitelerine çekebiliyor.

¥ Mobilya Takip: Mobilya Takip, mobilya üretim ve satış firmaları için iş yönetim çözüm. Her büyüklükte mobilya üretim ve satış firması Mobilya Takip ile sipariş takibi ve teslimat yönetimi yapabiliyor.

¥ Nara: Nara, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim alanında kullanılabilmesini sağlıyor. Öğretmen Nara ile içeriğe tablet üzerinden etki edebiliyor.

¥ Optiyol: Akıllı rota yönetimi Optiyol yolcu veya yük taşıyan filolar için geliştirildi. Optiyol, firmalara müşteri adresleri, ziyaret frekansları, sipariş büyüklüklerine göre rota çizerken, KOBİ’ler de hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyor.

¥ Propars: KOBİ’ler, Propars ile birer ihracatçıya dönüşüyor. Firmalar ürünlerini internet üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki pazar yerlerinde listeleyip satışa sunabiliyor. Ayrıca stok yönetimi, ön muhasebe ve e-fatura süreçlerini yönetebiliyor.

¥ SaltCommerce: Bulut tabanlı operasyon yönetim platformu olan SaltCommerce, firmalara kendi e-ticaret sistemlerini kurabilmelerini sağlıyor.

¥ Vexrob: Uzman doktor ve fizyoterapistlere kişiye özel egzersiz programı oluşturmasına imkân sağlıyor. Kullanıcılar platformda yer alan videolardan yardım alabilirken, egzersiz zamanıyla ilgili hatırlatmalar yapılıyor.

¥ Visar: Kullanıcıların yazılım ve tasarım bilgisi olmadan artırılmış gerçeklik projeleri geliştirmesini sağlayan Visar ile kullanıcılar, artırılmış gerçeklik projesi geliştirebiliyor. Böylece mesela billboardlar üzerinden 3 boyutlu tanıtım yapmak mümkün hâle geliyor.