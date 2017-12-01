Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlığında toplanacak. Komisyonda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için taleplerini TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından ileteceğini açıkladı. Hâlihazırda asgari ücret bekar bir işçi için brüt 1.777 lira 50 kuru, net 1404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.