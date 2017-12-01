Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin merkezli dünyanın yedinci en büyük bankası Bank of China yarından itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri yapmaya başlıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben yaptığı açıklamada "BDDK olarak Bank of China Turkey AŞ'nin bankacılık lisansını onayladık. Bankaya daha önce kuruluş izni verilmişti. Şimdi ise lisans verildi. Bank of China Turkey AŞ, artık resmen yarından itibaren bankacılık işlemlerine başlayabilir." dedi.

Akben açıklamasında ayrıca, "Türk bankacılık sistemi üzerinde yapılan spekülasyonlar ve algı operasyonları dünyanın en büyük bankalarından birinin ülkemizde faaliyete geçmesiyle tekrar boşa çıktı." ifadesini kullandı.