Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'den gelen turist sayısını artırmayı ve ülke turizmini geliştirmeyi hedefleyen Özbekistan, sıkı vize politikasını yumuşatarak Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yoğun bir çalışma başlatıldı.

Özbekistan Turizm Kalkınması Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdülhakimov, Semerkant Hakimiyet Reisi Turobjon Djuraev, Özbekistan Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Umidjon Khusanov, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Semerkant Konsolosluk Hizmeti Başkanı Zafer Muhtarov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtım Müşaviri Cesim Çelebi ile Türk ve Özbek basın mensuplarıyla Semerkant'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Semerkant Konsolosluk Hizmeti Başkanı Zafer Muhtarov, burada yaptığı açıklamada, iki ülkenin büyük potansiyeline inandıklarını belirterek, vize başvurularına 3 gün içinde cevap verdiklerini dile getirdi.

"Vize hizmetleri daha da kolaylaşacak." diyen Muhtarov, bir basın mensubunun vize masraflarının yüksek olduğunu belirtmesi üzerine ise bunun da düşürülmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

"Türk turizminin deneyimi buraya taşımaya çalışıyoruz"

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtım Müşaviri Cesim Çelebi ise 6 aydır Özbekistan'da görev yaptığını, iki ülke arasında turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalardan ümitli olduğunu ifade etti.

İki ülke cumhurbaşkanları ve bakanlarının kendilerine "Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek için ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiğini aktaran Çelebi, "Candan, içten ve geleceğe dönük büyük projeler var. Gönlümüzden geçen özellikle Türk turizminin deneyim, birikim ve becerisini buraya taşımak. Ocak ve ekim ayları itibariyle Türkiye'ye gelen Özbek sayısı -ki bunların çoğu turist değildir, ticari amaçla geliyorlar- 161 bin 48 kişi. Türkiye'den Özbekistan'a gelen kişi sayısı ise 22 bin kişi. Çalışmalar bu şekilde devam ederse inanıyorum ki çok yakın zamanda buraya gelen turist sayısı kat kat artacaktır." diye konuştu.

Bu alanda birikimi ve deneyimi çok yüksek olan Türkiye'nin dünya turizminde 6. sırada bulunduğunu ifade eden Çelebi, "Turizm pastasından dost, kardeş Özbekistan'ın daha fazla pay almasını canı gönülden arzu ediyoruz." dedi.

Tanıtımın eksik olduğunu düşündüğünü, bu eksikliğin giderilmesi için elden gelen gayretin gösterileceğini vurgulayan Çelebi, "Vizelerin süresi, ücretleri konusunda gözlemlediğim çok büyük çalışmalar var." açıklamasını yaptı.

Cesim Çelebi, Özbekistan'daki medreselerin güzelliğini yansıtan çalışmalar yapılarak turistlerin ilgisinin daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi.

Özbekistan Hava Yolları İstanbul'a her gün sefer gerçekleştirirken, Türk Hava Yolları da (THY) mart ayından itibaren Semerkant'a uçuşlara başlayacak.