Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT İSTANBUL

Yatırımcılarına yüksek prim vadeden projede daire fiyatları ise 2+1’ler için peşin 295 bin TL’den başlıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan 216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar, ev sahibi olmak isteyenler için mümkün olan tüm kolaylıkları sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Satış avantajları ve kampanyayla ilgili bilgi veren Dündar “Bu projemizde sadece ilk 20 daireye özel maliyetine yakın satış yapacağız. Ayrıca isteyen müşterilerimize 48 aya kadar şirket bünyesinde vade imkânı da bulunuyor” dedi.

YÜZDE 50 KÂR ETTİRECEK

Bilent Dündar, bu projenin de yüksek prim yapmasını beklediklerini ifade ederek “Sancaktepe, Çekmeköy, Taşdelen bölgesindeki 5’inci projemizi hayata geçiriyoruz. Burası bizim kalemiz. Halkın talep ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu projede çok iddialıyız, diğer projelerimizden elde ettiğimiz verilere baktığımızda ‘216 Koru Plus’ta da ciddi prim potansiyeli var diyebiliyoruz. Buradan yola çıkarak projenin ilk yatırımcılarına en az yüzde 50 kazandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.